Marché nocturne – Créateurs & Artisans Boulevard de la Mer, 10 juillet 2023, Hendaye.

Artisans locaux, artistes, peintres et détaillant d’articles spécifiques du Pays Basque vous proposent leurs créations originales en front de mer, face à l’Ancien Casino..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 23:30:00. .

Boulevard de la Mer Placette Croisière (Ancien Casino)

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local craftsmen, artists, painters and retailers of specific items from the Basque Country offer you their original creations on the seafront, opposite the Old Casino.

Artesanos locales, artistas, pintores y vendedores de artículos específicos del País Vasco le ofrecen sus originales creaciones en el paseo marítimo, frente al Antiguo Casino.

Lokale Handwerker, Künstler, Maler und Einzelhändler mit speziellen Artikeln aus dem Baskenland bieten Ihnen ihre originellen Kreationen an der Strandpromenade gegenüber dem Alten Kasino an.

