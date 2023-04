Hendaye Fête l’Eté : « Curious ! » Avenue des Mimosas, 9 juillet 2023, Hendaye.

Spectacle de jonglerie, musique et comédie.

Durée : 30 minutes.

Par la compagnie « Capuchini Circo ».

Il est jongleur, et il ne l’est pas !

Il est musicien, et il ne l’est pas !

Il est acteur, et il ne l’est pas !

Est-il curieux ? Oui il l’est !

Chercher… c’est sa mission,

C’est son souhait,

Trouvez les mille façons de faire vibrer le public.

Après tout… De quoi d’autre un clown a-t-il besoin pour exister ?.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Avenue des Mimosas

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Juggling, music and comedy show.

Duration: 30 minutes.

By the company « Capuchini Circo ».

He is a juggler, and he is not !

He is a musician, and he is not !

He is an actor, and he is not !

Is he curious? Yes he is!

To search… that is his mission,

It is his wish,

Find the thousand ways to thrill the audience.

After all… What else does a clown need to exist?

Espectáculo de malabares, música y comedia.

Duración: 30 minutos.

A cargo de la compañía « Capuchini Circo ».

Es malabarista, ¡y no lo es!

Es músico, ¡y no lo es!

Es actor, ¡y no lo es!

¿Es curioso? Sí que lo es

Buscar… esa es su misión,

Ese es su deseo,

Encontrar las mil maneras de emocionar al público.

Después de todo… ¿Qué más necesita un payaso para existir?

Show mit Jonglieren, Musik und Comedy.

Dauer: 30 Minuten.

Von der Firma « Capuchini Circo ».

Er ist Jongleur, und er ist es nicht!

Er ist Musiker, und er ist es nicht!

Er ist Schauspieler, und er ist es nicht!

Ist er neugierig? Ja, er ist neugierig!

Suchen – das ist seine Aufgabe,

Das ist sein Wunsch,

Finde tausend Wege, um das Publikum zu begeistern.

Schließlich … Was braucht ein Clown sonst noch, um zu existieren?

Mise à jour le 2023-03-22 par Hendaye Tourisme & Commerce