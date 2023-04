Festival de guitare « Guitaralde » Divers sites, 7 juillet 2023, Hendaye.

Une belle synergie qui donne au festival un dynamisme supplémentaire, avec une programmation orchestrée par le directeur artistique Jean-Marie Ecay..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Divers sites

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A beautiful synergy which gives the festival an additional dynamism, with a program orchestrated by the artistic director Jean-Marie Ecay.

Esta sinergia confiere al festival un dinamismo adicional, con un programa orquestado por el director artístico Jean-Marie Ecay.

Eine schöne Synergie, die dem Festival zusätzliche Dynamik verleiht, mit einem Programm, das vom künstlerischen Leiter Jean-Marie Ecay orchestriert wird.

