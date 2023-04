Vernissage de l’exposition « Carnet de bords de mer – Itsas bazterreko izkribuak » Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 5 juillet 2023, Hendaye.

L’exposition Carnet de Bord de mer – Itsas bazterreko izkribuak a été réalisée par

l’Espace des Sciences – Bretagne en collaboration avec Océanopolis.

Le CPIE Littoral basque la mobilise et l’adapte pour l’offrir au visiteurs du domaine d’Abbadia et tout particulièrement aux curieux qui visiteront Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque cet été.

Carnet de Bord de présente la zone de balancement des marées et ses contraintes environnementales spécifiques.

L’exposition permet de découvrir, grâce à de magnifiques photographies, les principales espèces que l’on peut rencontrer en se promenant à marée basse sur les côtes rocheuses ou sableuses.

Des maquettes et des manipulations accessibles à tous permettent de comprendre la nécessité de protéger ces milieux naturels fragiles et les espèces soumises notamment aux contraintes de la pêche à pied..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 19:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The exhibition Carnet de Bord de mer – Itsas bazterreko izkribuak was created by

espace des Sciences – Bretagne in collaboration with Océanopolis.

The CPIE Littoral Basque mobilizes and adapts it to offer it to the visitors of the domain of Abbadia and especially to the curious ones who will visit Asporotsttipi, the house of the Basque Corniche this summer.

Carnet de Bord presents the tidal zone and its specific environmental constraints.

The exhibition allows you to discover, thanks to magnificent photographs, the main species that can be encountered while walking at low tide on the rocky or sandy coasts.

Models and manipulations accessible to all allow to understand the necessity to protect these fragile natural environments and the species subjected in particular to the constraints of the fishing on foot.

La exposición Carnet de Bord de mer – Itsas bazterreko izkribuak fue creada por

espace des Sciences – Bretagne en colaboración con Océanopolis.

El CPIE Littoral Basque la está movilizando y adaptando para ofrecerla a los visitantes de la finca Abbadia y, sobre todo, a los curiosos que visitarán este verano Asporotsttipi, la casa de la Corniche Basque.

El Carnet de Bord presenta la zona de mareas y sus limitaciones medioambientales específicas.

La exposición permite descubrir, gracias a magníficas fotografías, las principales especies que pueden encontrarse al pasear por las costas rocosas o arenosas durante la marea baja.

Maquetas y manipulaciones accesibles a todos ayudan a comprender la necesidad de proteger estos frágiles medios naturales y las especies sometidas a las limitaciones de la pesca a pie.

Die Ausstellung Carnet de Bord de Mer – Itsas bazterreko izkribuak wurde realisiert von

dem Espace des Sciences – Bretagne in Zusammenarbeit mit Océanopolis erstellt.

Das CPIE Littoral Basque mobilisiert und adaptiert sie, um sie den Besuchern des Domaine d’Abbadia und insbesondere den Neugierigen, die diesen Sommer Asporotsttipi, das Haus der baskischen Corniche, besuchen werden, anzubieten.

Carnet de Bord de stellt die Gezeitenschwankungszone und ihre besonderen Umweltauflagen vor.

Die Ausstellung zeigt anhand von wunderschönen Fotografien die wichtigsten Arten, die man bei Ebbe an den Fels- und Sandküsten antreffen kann.

Anhand von Modellen und für jedermann verständlichen Experimenten wird die Notwendigkeit des Schutzes dieser empfindlichen Naturräume und der Arten, die insbesondere durch das Angeln zu Fuß gefährdet sind, verdeutlicht.

Mise à jour le 2023-04-14 par Hendaye Tourisme & Commerce