Visite d’Hendaye « Centre ville » Centre-ville, 4 juillet 2023, Hendaye.

Depuis le parvis de l’église St Vincent d’Hendaye, découvrez le fronton Gaztelu Zahar et ses pilotaris, les vestiges des remparts de Vauban avec sa vue imprenable sur Hondarribia.

Retrouvez Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti – qui ne se visite pas – et l’ancien port de Caneta..

Centre-ville Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the square in front of the church of St. Vincent in Hendaye, discover the Gaztelu Zahar fronton and its pilotaris, the remains of the Vauban ramparts with its unobstructed view of Hondarribia.

Visit Bakar Etxea, Pierre Loti’s villa – which cannot be visited – and the old port of Caneta.

Desde la plaza frente a la iglesia de San Vicente de Hendaya, descubra el frontón Gaztelu Zahar y sus pilotaris, los restos de las murallas Vauban con su vista despejada sobre Hondarribia.

Visite Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti -que no se puede visitar- y el antiguo puerto de Caneta.

Vom Vorplatz der Kirche St Vincent d’Hendaye aus können Sie den Fronton Gaztelu Zahar und seine Pilotaris, die Überreste der Stadtmauer von Vauban mit ihrem atemberaubenden Blick auf Hondarribia entdecken.

Finden Sie Bakar Etxea, die Villa von Pierre Loti – die nicht besichtigt werden kann – und den alten Hafen von Caneta.

