Visite « Prestige » du Château Abbadia Abbadia, le Château-Observatoire, 24 juin 2023, Hendaye.

Réservation obligatoire.

Laissez-vous envoûter par les décors somptueux d’Abbadia et accédez à certains éléments d’archives.

Partagez exceptionnellement un café ou un jus de fruit autour d’une table du XIXème siècle pour un moment d’échange et de convivialité.

Antoine d’Abbadie n’aura plus de secrets pour vous !

Il est conseillé de se présenter à l’accueil du Château 15 minutes avant. Il ne sera plus possible de rejoindre la visite après son commencement.

Stationnement PMR uniquement dans l’enceinte du Château..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:00:00. .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

Let yourself be enchanted by the sumptuous decorations of Abbadia and access certain elements of the archives

Share a coffee or a fruit juice around a 19th century table for a moment of exchange and conviviality

Antoine d’Abbadie will no longer have any secrets for you!

It is recommended to arrive at the Château reception desk 15 minutes before the event. It will not be possible to join the visit after it has begun

PMR parking only inside the Château.

Es necesario reservar.

Déjese encantar por las suntuosas decoraciones de Abbadia y acceda a ciertos elementos de archivo

Excepcionalmente, comparta un café o un zumo de frutas alrededor de una mesa del siglo XIX para un momento de intercambio y convivencia

¡Antoine d’Abbadie ya no tendrá secretos para ti!

Se recomienda llegar a la recepción del Château con 15 minutos de antelación. No será posible incorporarse al recorrido una vez que éste haya comenzado

Aparcamiento para PMR sólo dentro del Château.

Reservierung erforderlich.

Lassen Sie sich von der prächtigen Ausstattung von Abbadia verzaubern und erhalten Sie Zugang zu bestimmten Archivelementen

Teilen Sie ausnahmsweise einen Kaffee oder einen Fruchtsaft an einem Tisch aus dem 19. Jahrhundert, um einen Moment des Austauschs und der Geselligkeit zu genießen

Antoine d’Abbadie wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben!

Es ist ratsam, sich 15 Minuten vorher am Empfang des Schlosses einzufinden. Nach Beginn der Führung ist es nicht mehr möglich, sich der Führung anzuschließen

Parkplätze für Behinderte nur auf dem Gelände des Schlosses.

Mise à jour le 2023-03-14 par Hendaye Tourisme & Commerce