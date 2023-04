Fête de la Musique Dans les divers quartiers de la ville, 21 juin 2023, Hendaye.

En 2021 le contexte pandémique a eu raison de toutes les fêtes…

Pour 2022, dans une projection idéale, plusieurs pôles musicaux organisés par les écoles de musique, les chorales, les orchestres amateurs ou professionnels seront

coordonnés par le service culturel mais nous comptons aussi sur l’initiative individuelle de la part de tous les musiciens en herbes, des commerçants et des associations hendayaises.

Alors n’hésitez plus et mobilisez-vous le 21 juin 2022 !.

Dans les divers quartiers de la ville

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 2021, the pandemic context has been the reason for all the parties…

For 2022, in an ideal projection, several musical poles organized by music schools, choirs, amateur or professional orchestras will be

coordinated by the cultural service but we also count on the individual initiative of all the budding musicians, shopkeepers and associations of Hendaye.

So don’t hesitate and get involved on 21 June 2022!

En 2021, el contexto pandémico ha superado todas las celebraciones…

Para 2022, en una proyección ideal, varios centros musicales organizados por escuelas de música, coros, orquestas de aficionados o profesionales serán

coordinados por el servicio cultural, pero también contamos con la iniciativa individual de todos los músicos en ciernes, comerciantes y asociaciones de Hendaya.

¡Así que no lo dudes y participa el 21 de junio de 2022!

Im Jahr 2021 hat der pandemische Kontext alle Partys…

Im Jahr 2022 werden in einer idealen Projektion mehrere Musikzentren, die von Musikschulen, Chören, Amateur- oder Berufsorchestern organisiert werden, von den

vom Kulturamt koordiniert werden, aber wir rechnen auch mit der individuellen Initiative aller angehenden Musiker, Geschäftsleute und Vereine in Hendaye.

Zögern Sie also nicht länger und mobilisieren Sie Ihre Kräfte am 21. Juni 2022!

