Journée de la glisse – Initiation surf en famille avec Hendaia 2, boulevard de la Mer, 10 juin 2023, Hendaye.

Réservé aux particuliers.

L’école de Surf HENDAIA vous propose de découvrir le surf pendant 1 heure sur la plage d’Hendaye et vous accueille dans son local situé au niveau du Village de la Glisse, 2 boulevard de la Mer.

L’initiation est réservée aux adultes et enfants de plus de 9 ans qui veulent débuter en surf.

Rendez-vous, 20 minutes plus tôt, au local pour vous équiper.

Après votre initiation, une collation vous sera proposée sur le Village de la Glisse – Placette Croisière (Ancien Casino) – 2 boulevard de la Mer..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

2, boulevard de la Mer Croisière

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reserved for individuals.

HENDAIA surf school offers you to discover surfing during 1 hour on the beach of Hendaye and welcomes you in its premises located at the Village de la Glisse, 2 boulevard de la Mer.

The initiation is reserved for adults and children over 9 years old who want to start surfing.

Meet 20 minutes earlier at the local to get equipped.

After your initiation, a snack will be proposed to you on the Village de la Glisse ? Placette Croisière (Old Casino) ? 2 boulevard de la Mer.

Sólo para particulares.

La escuela de surf HENDAIA le propone descubrir el surf durante 1 hora en la playa de Hendaya y le acoge en sus locales situados en el Village de la Glisse, 2 boulevard de la Mer.

La iniciación está reservada a adultos y niños mayores de 9 años que deseen iniciarse en el surf.

Acuda 20 minutos antes al local para recoger su material.

Después de la iniciación, se le ofrecerá un tentempié en el Village de la Glisse ? Placette Croisière (Antiguo Casino) ? 2 boulevard de la Mer.

Nur für Privatpersonen.

Die Surfschule HENDAIA bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Stunde lang am Strand von Hendaye zu surfen. Sie empfängt Sie in ihrem Lokal im Village de la Glisse, 2 Boulevard de la Mer.

Die Einführung ist Erwachsenen und Kindern ab 9 Jahren vorbehalten, die mit dem Surfen beginnen möchten.

Sie treffen sich 20 Minuten früher im Lokal, um sich auszurüsten.

Nach der Einführung wird Ihnen im Village de la Glisse ein Imbiss angeboten Placette Croisière (ehemaliges Casino) ? 2 Boulevard de la Mer.

Mise à jour le 2023-04-04 par Hendaye Tourisme & Commerce