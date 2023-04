Journée de la glisse – Manga Beach 2 boulevard de la Mer, 10 juin 2023, Hendaye.

Durée : 45 minutes / 1h15.

Initiation gratuite au dessin sur le sable pour adultes et enfants à partir 8 ans accompagnés d’un adulte.

Offert par Le Crayon de Pascal 64

Créneau : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

2 boulevard de la Mer Croisière

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration: 45 minutes / 1h15.

Free initiation to sand drawing for adults and children from 8 years old accompanied by an adult.

Offered by Le Crayon de Pascal 64

Time slots: 2:00 pm, 3:00 pm, 4:00 pm and 5:00 pm.

Duración: 45 minutos / 1h15.

Iniciación gratuita al dibujo en arena para adultos y niños a partir de 8 años acompañados de un adulto.

Ofrecido por Le Crayon de Pascal 64

Horarios: 14.00, 15.00, 16.00 y 17.00 h.

Dauer: 45 Minuten / 1 Stunde 15 Minuten.

Kostenlose Einführung in das Zeichnen auf Sand für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Angeboten von Le Crayon de Pascal 64

Zeitfenster: 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce