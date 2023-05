Mercredis des petits lus 4 rue du Jaizkibel Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Mercredis des petits lus 4 rue du Jaizkibel, 7 juin 2023, Hendaye. Pour les 0-3 ans..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . .

4 rue du Jaizkibel Médiathèque

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For 0-3 year olds. Para niños de 0 a 3 años. Für 0-3-Jährige. Mise à jour le 2023-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 4 rue du Jaizkibel Adresse 4 rue du Jaizkibel Médiathèque Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 4 rue du Jaizkibel Hendaye

Hendaye 4 rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Mercredis des petits lus 4 rue du Jaizkibel 2023-06-07 was last modified: by Mercredis des petits lus 4 rue du Jaizkibel 4 rue du Jaizkibel 7 juin 2023 4 rue du Jaizkibel Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques