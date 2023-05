Rendz-vous aux jardins Chemin de Laparca, 2 juin 2023, Hendaye.

42 parcelles de jardins potager se situent sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral.

Visite découverte des jardins, avec atelier pour les petits et les grands, et tout le long de la journée des animations et des ateliers… ».

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 19:30:00. .

Chemin de Laparca Jardins familiaux Hendayais

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



42 plots of vegetable gardens are located on the heights of Hendaye, with a view of the coastline.

Visit discovery of the gardens, with workshop for children and adults, and throughout the day animations and workshops … »

42 parcelas de huertos están situadas en las alturas de Hendaya, con vistas al litoral.

Una visita a los huertos, con un taller para pequeños y mayores, y durante todo el día habrá actividades y talleres… »

42 Parzellen mit Gemüsegärten befinden sich auf den Anhöhen von Hendaye mit Blick auf die Küste.

Entdeckungstour durch die Gärten mit Workshop für Groß und Klein. Den ganzen Tag über gibt es Animationen und Workshops… »

Mise à jour le 2023-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce