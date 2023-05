Fête de la nature 6 rue d’Armatonde, 29 mai 2023, Hendaye.

Les gardes du littoral ont peu l’occasion de présenter leur métier et la vision qu’ils ont du domaine d’Abbadia.

La fête de la Nature est un moment que nous privilégions pour mettre en lumière vis-à-vis du public nos actions quotidiennes de gestion, d’aménagement et la fragilité du domaine et donc la nécessité de la réglementation.

Dans le cadre de la « Fête de la Nature », suivez un Garde du littoral sur les sentiers du Domaine d’Abbadia pour découvrir son métier et quelques-uns des secrets de ce site naturel..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 12:30:00. .

6 rue d’Armatonde Ferme Larretxea

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The coast guards have little opportunity to present their job and the vision they have of the Abbadia estate.

The Nature Festival is a moment that we privilege to highlight to the public our daily actions of management, development and the fragility of the domain and therefore the need for regulation.

As part of the « Fête de la Nature », follow a coast guard on the paths of the Domaine d’Abbadia to discover his job and some of the secrets of this natural site.

Los guardacostas tienen pocas oportunidades de presentar su trabajo y su visión de la finca de Abbadia.

El Festival de la Naturaleza es un momento que favorecemos para poner de relieve ante el público nuestras acciones cotidianas de gestión y desarrollo y la fragilidad de la finca y, por tanto, la necesidad de una normativa.

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, siga a un guardacostas por los senderos del Domaine d’Abbadia para descubrir su oficio y algunos de los secretos de este paraje natural.

Die Küstenwächter haben wenig Gelegenheit, ihren Beruf und ihre Sicht auf die Domaine d’Abbadia vorzustellen.

Das Fest der Natur ist ein Zeitpunkt, den wir bevorzugen, um gegenüber der Öffentlichkeit unsere täglichen Verwaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen sowie die Zerbrechlichkeit der Domäne und damit die Notwendigkeit von Vorschriften zu beleuchten.

Im Rahmen des « Fête de la Nature » folgen Sie einem Küstenwächter auf den Wegen der Domaine d’Abbadia, um seinen Beruf und einige der Geheimnisse dieses Naturgebiets zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce