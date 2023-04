Mai du Théâtre – Sor[tu.e]gina 1, rue des Halles, 28 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Batcharte.

Durée : 1h00.

Elles sont toutes les quatre venues dans ce lieu pour vous raconter des histoires que l’on ne raconte pas pour s’endormir. Des histoires pour révéler l’existence de corps qui portent des secrets. Le feu les avait fait taire.

En 1609, les procès de sorcellerie ont débuté au Pays Basque. Sorgina (« la sorcière » en langue Basque) proviendrait de « sortu egin », donner naissance..

1, rue des Halles Esplanade des Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Batcharte.

Duration: 1 hour.

All four of them have come to this place to tell you stories that are not told to fall asleep. Stories to reveal the existence of bodies that carry secrets. The fire had silenced them.

In 1609, the witchcraft trials started in the Basque Country. Sorgina (« the witch » in Basque language) would come from « sortu egin », to give birth.

A cargo de la empresa Batcharte.

Duración: 1 hora.

Los cuatro han llegado hasta aquí para contarte historias que no se cuentan para ir a dormir. Historias para revelar la existencia de cuerpos que guardan secretos. El fuego los había silenciado.

En 1609, comenzaron los juicios por brujería en el País Vasco. Sorgina (« la bruja » en euskera) viene de « sortu egin », dar a luz.

Von der Gesellschaft Batcharte.

Dauer: 1.00 Uhr.

Sie sind alle vier an diesen Ort gekommen, um Ihnen Geschichten zu erzählen, die man nicht zum Einschlafen erzählt. Geschichten, um die Existenz von Körpern zu enthüllen, die Geheimnisse tragen. Das Feuer hatte sie zum Schweigen gebracht.

Im Jahr 1609 begannen im Baskenland die Hexenprozesse. Sorgina (« die Hexe » in der baskischen Sprache) soll von « sortu egin », gebären, abgeleitet sein.

