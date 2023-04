Mai du Théâtre – Gezur Gehiegi 1, rue des Halles, 28 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Txoborro Magoa.

Durée : 45 minutes.

Il nous est tous arrivé un jour de raconter des mensonges.

Mais Txoborro, il a fait du mensonge sa profession. Par tromperie, son spectacle travaille la comédie et la magie. Grâce à un polygraphe, il met en lumière le mensonge que nous cachons en nous.

Pendant le spectacle, il hypnotisera tout le public, un spectateur perdra son argent et les ombres des bêtes les plus dangereuses feront leur apparition. Ou pas. L’hypnose est peut-être une tromperie géante.

Personne ne perdrait d’argent et l’ombre ne serait qu’une manipulation précise des mains. Tout peut-être affabulation. Trop de mensonges..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Txoborro Magoa.

Duration: 45 minutes.

We have all told lies at some point.

But Txoborro has made lying his profession. By deception, his show works comedy and magic. Thanks to a polygraph, he brings to light the lie that we hide in ourselves.

During the show, he will hypnotize the whole audience, a spectator will lose his money and the shadows of the most dangerous beasts will appear. Or not. Hypnosis may be a giant deception.

No one would lose money and the shadow would only be a precise manipulation of the hands. Everything may be a fabrication. Too many lies.

A cargo de la empresa Txoborro Magoa.

Duración: 45 minutos.

Todos hemos dicho mentiras alguna vez.

Pero Txoborro ha hecho de la mentira su profesión. Mediante el engaño, su espectáculo hace comedia y magia. Gracias a un polígrafo, saca a la luz la mentira que escondemos en nuestro interior.

Durante el espectáculo hipnotizará a todo el público, un espectador perderá su dinero y aparecerán las sombras de las bestias más peligrosas. O no. La hipnosis puede ser un gigantesco engaño.

Nadie perdería dinero y la sombra sólo sería una manipulación precisa de las manos. Todo puede ser una invención. Demasiadas mentiras.

Von der Txoborro Magoa Company.

Dauer: 45 Minuten.

Es ist uns allen schon einmal passiert, dass wir eine Lüge erzählt haben.

Aber Txoborro, er hat die Lüge zu seinem Beruf gemacht. Pro Täuschung arbeitet seine Show mit Komik und Magie. Mithilfe eines Lügendetektors bringt er die Lüge ans Licht, die wir in uns selbst verbergen.

Während der Show wird er das gesamte Publikum hypnotisieren, ein Zuschauer wird sein Geld verlieren und die Schatten der gefährlichsten Tiere werden auftauchen. Oder auch nicht. Vielleicht ist Hypnose eine gigantische Täuschung.

Niemand würde Geld verlieren und der Schatten wäre nur eine präzise Manipulation der Hände. Alles könnte Fabulieren sein. Zu viele Lügen.

Mise à jour le 2023-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce