Mai du Théâtre – League & Legend Allées Gaztelu Zahar, 28 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie 15feet6.

Durée : 45 minutes.

« Vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Ses poings ne peuvent pas toucher ce que ses yeux ne voient pas. » Mohammed Ali.

Dans League & Legend, 15Feet6 descend sur le terrain.

Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, ils pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte.

Allez 15Feet6 !.

Allées Gaztelu Zahar Village Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company 15feet6.

Duration: 45 minutes.

« Fly like the butterfly and sting like the bee. His fists cannot touch what his eyes cannot see Mohammed Ali.

In League & Legend, 15Feet6 takes the field.

Armed with jumping poles and tape, they smash every record on their way to victory. It doesn’t matter what sport it is, only the spectacle counts.

Go 15Feet6!

Por la empresa 15feet6.

Duración: 45 minutos.

« Vuela como la mariposa y pica como la abeja. Sus puños no pueden tocar lo que sus ojos no pueden ver » Mohammed Ali.

En Liga y Leyenda, 15Feet6 salta al campo.

Armados con pértigas de salto y cinta, pulverizan todos los récords en su camino hacia la victoria. No importa de qué deporte se trate, sólo el espectáculo.

¡Vamos 15Feet6!

Von der Kompanie 15feet6.

Dauer: 45 Minuten.

« Fliege wie der Schmetterling und steche wie die Biene. Seine Fäuste können nicht berühren, was seine Augen nicht sehen. » Muhammad Ali.

In League & Legend steigt 15Feet6 auf das Spielfeld.

Bewaffnet mit Sprungstangen und Klebebändern pulverisieren sie auf ihrem Weg zum Sieg einen Rekord nach dem anderen. Egal, um welche Sportart es sich handelt, es zählt nur die Show.

Los 15Feet6!

