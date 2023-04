Mai du Théâtre – Rapprochons-nous 1, rue des Halles, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie La Mondiale Générale.

Durée : 30 minutes.

Rapprochons-nous est une forme courte pour 3 opérateurs et 20 radios. Le dispositif est épuré et élaboré. Les gestes sont rares et exigeants. L’espace est subjectif et partagé. Le temps est compté et s’étire tendrement. Partons de nous, de notre perception du

monde et de nos besoins vitaux. Constatons et agissons.

Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel..

1, rue des Halles Esplanade des Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company La Mondiale Générale.

Duration: 30 minutes.

Rapprochons-nous is a short form for 3 operators and 20 radios. The device is refined and elaborate. The gestures are rare and demanding. The space is subjective and shared. The time is counted and stretches tenderly. Let’s start from us, from our perception of the

world and our vital needs. Let’s observe and act.

Let’s get closer is a meeting, an invitation to give ourselves time, to believe we are unique. Unique and unpretentious. Unique and common. Unique and derisory. No one is irreplaceable, so everyone is essential.

Por la empresa La Mondiale Générale.

Duración: 30 minutos.

Rapprochons-nous es una forma abreviada para 3 operadores y 20 radios. El dispositivo es refinado y elaborado. Los gestos son raros y exigentes. El espacio es subjetivo y compartido. El tiempo se cuenta y se estira con ternura. Partamos de nosotros mismos, de nuestra percepción del mundo

y de nuestras necesidades vitales. Observemos y actuemos.

Acerquémonos es una cita, una invitación a darnos tiempo, a creernos únicos. Únicos y sin pretensiones. Únicos y comunes. Únicos e irrisorios. Nadie es insustituible, por eso todos somos imprescindibles.

Von der Gesellschaft La Mondiale Générale.

Dauer: 30 Minuten.

Rapprochons-nous ist eine Kurzform für drei Operateure und 20 Radios. Das Dispositiv ist schlicht und ausgeklügelt. Die Gesten sind selten und anspruchsvoll. Der Raum ist subjektiv und geteilt. Die Zeit ist knapp und dehnt sich zärtlich. Gehen wir von uns aus, von unserer Wahrnehmung der Welt

von der Welt und unseren Lebensbedürfnissen. Stellen wir fest und handeln wir.

Näher zusammenrücken ist eine Verabredung, eine Einladung, sich selbst Zeit zu geben und sich für einzigartig zu halten. Einzigartig und unprätentiös. Einzigartig und gemeinsam. Einzigartig und lächerlich. Niemand ist unersetzlich, also ist jeder wesentlich.

