Mai du Théâtre – Branca duo urbain Boulevard de Gaulle, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Branca.

Durée : 30 minutes.

Sous nos yeux, un naufragé retrouve son chemin vers l’Autre. Il s’anime. S’étonne. Tâtonne. Comme s’il eût été le premier à exister. Si loin, si proche, elle est là… Branca.

La Branche. Dans un corps-accord, aimants, amants, ils s’apprivoisent. Ils parlent une langue universelle. Celle de l’écorce des peaux, qui se passe de mots. Leur dialogue devient danse.

Ce spectacle nous invite avec poésie et humour à retrouver le lien. Ce lien si nécessaire pour aimer, grandir, devenir….

Boulevard de Gaulle Espace Pierre Loti

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Branca company.

Duration: 30 minutes.

Before our eyes, a castaway finds his way back to the Other. He comes to life. Is astonished. Groping. As if he had been the first to exist. So far, so near, she is there… Branca.

The Branch. In a body-accord, loving, lovers, they tame each other. They speak a universal language. The language of the bark of the skins, which does not need words. Their dialogue becomes a dance.

This show invites us with poetry and humor to find the link. This link so necessary to love, grow, become…

A cargo de la empresa Branca.

Duración: 30 minutos.

Ante nuestros ojos, un náufrago encuentra el camino de vuelta al Otro. Vuelve a la vida. Sorprendido. A tientas. Como si hubiera sido el primero en existir. Tan lejos, tan cerca, está ahí… Branca.

La Rama. En un cuerpo de armonía, los amantes, se domestican mutuamente. Hablan un lenguaje universal. El lenguaje de la corteza de las pieles, que no necesita palabras. Su diálogo se convierte en danza.

Este espectáculo nos invita con poesía y humor a redescubrir el vínculo. Ese vínculo tan necesario para amar, crecer, convertirse…

Von der Branca Company.

Dauer: 30 Minuten.

Vor unseren Augen findet ein Schiffbrüchiger seinen Weg zurück zum Anderen. Er wird lebendig. Er wundert sich. Er tastet sich vor. Als wäre er der Erste gewesen, der existiert. So weit weg, so nah, sie ist da… Branca.

Der Zweig. Sie zähmen sich gegenseitig, indem sie sich aufeinander abstimmen, lieben und lieben. Sie sprechen eine universelle Sprache. Die der Hautrinde, die ohne Worte auskommt. Ihr Dialog wird zum Tanz.

Dieses Stück lädt uns mit Poesie und Humor dazu ein, die Verbindung wiederzufinden. Diese Verbindung, die so notwendig ist, um zu lieben, zu wachsen, zu werden…

