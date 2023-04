Mai du Théâtre – Levez-vous pour les Bâtard.e.s Allées Gaztelu Zahar, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Propos.

Durée : 1h10.

Sept suspects, sept reconstitutions, un coupable.

Sept danseurs ont été convoqués à un stage de reconversion. Le directeur du stage a disparu. Un des danseurs est coupable. Les spectateurs sont invités à mener l’enquête. Dans les sept reconstitutions différentes et loufoques, le coupable est le seul suspect qui refait toujours exactement la même chorégraphie.

Par observation, comparaison et élimination, à vous de trouver le coupable.

Mais attention, ce spectacle est un vrai jeu d’enquête, rempli de fausses pistes !.

Allées Gaztelu Zahar Fronton Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Propos.

Duration: 1h10.

Seven suspects, seven reconstructions, one culprit.

Seven dancers have been summoned to a retraining course. The director of the course has disappeared. One of the dancers is guilty. The audience is invited to investigate. In the seven different and crazy reenactments, the guilty party is the only suspect who always does the same choreography.

By observation, comparison and elimination, it is up to you to find the culprit.

But beware, this show is a real investigation game, full of false leads!

Por la empresa Propos.

Duración: 1h10.

Siete sospechosos, siete reconstrucciones, un culpable.

Siete bailarinas han sido convocadas a un curso de reciclaje. El director del curso ha desaparecido. Una de las bailarinas es culpable. Se invita al público a investigar. En las siete diferentes y disparatadas recreaciones, el culpable es el único sospechoso que siempre hace la misma coreografía.

Mediante la observación, la comparación y la eliminación, le toca a usted encontrar al culpable.

Pero cuidado, ¡este espectáculo es un auténtico juego de investigación, lleno de pistas falsas!

Von der Gesellschaft Propos.

Dauer: 1h10.

Sieben Verdächtige, sieben Rekonstruktionen, ein Schuldiger.

Sieben Tänzer wurden zu einem Umschulungslehrgang eingeladen. Der Leiter des Workshops ist verschwunden. Einer der Tänzer ist schuldig. Die Zuschauer sind eingeladen, die Ermittlungen zu leiten. In den sieben verschiedenen, verrückten Nachstellungen ist der Täter der einzige Verdächtige, der immer wieder genau dieselbe Choreografie aufführt.

Durch Beobachtung, Vergleich und Ausschluss ist es an Ihnen, den Schuldigen zu finden.

Aber Vorsicht: Diese Show ist ein echtes Ermittlungsspiel, voller falscher Fährten!

