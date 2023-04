Mai du Théâtre – La Timbrée Allées Gaztelu Zahar, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Plem Plem.

Durée : 4h00, en continu.

Deux artistes et une drôle de bicoque mobile où l’on trouve tout ce qu’il faut (et plus encore) pour (re)découvrir le plaisir de créer, d’écrire, avec l’intention de l’envoyer à quelqu’un, un proche ou un inconnu…

Un endroit pour rêver et laisser libre court à sa créativité….

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 19:00:00.

Allées Gaztelu Zahar Fronton Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Plem Plem.

Duration: 4h00, continuous.

Two artists and a funny mobile shack where you can find everything you need (and more) to (re)discover the pleasure of creating, of writing, with the intention of sending it to someone, a relative or a stranger?

A place to dream and let your creativity run free…

Por la empresa Plem Plem.

Duración: 4 horas, continuas.

Dos artistas y una divertida cabaña móvil donde encontrar todo lo necesario (y más) para (re)descubrir el placer de crear, de escribir, con la intención de enviárselo a alguien, a un familiar o a un desconocido..

Un lugar para soñar y dar rienda suelta a tu creatividad…

Von der Gesellschaft Plem Plem.

Dauer: 4.00 Uhr, durchgehend.

Zwei Künstler und eine lustige mobile Hütte, in der man alles (und noch mehr) findet, um die Freude am Schreiben zu entdecken, mit der Absicht, es an jemanden zu schicken, einen Verwandten oder einen Unbekannten?

Ein Ort, an dem man träumen und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann…

