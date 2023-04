Mai du Théâtre – Asfaltoaren azpian, euria Allées Gaztelu Zahar, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Piszifaktoria ideien Laborategia.

Durée : 45 minutes.

Année 2031. En raison de la forte variante Oméga du Covid, nous sommes confinés chez nous depuis dix ans.

Désormais, il est l’heure de regagner la rue. Mais la peur règne. Le ciel est nuageux.

Et la pluie est annoncée…

Combien notre ville a-t-elle changé ?

Et nous ?.

Allées Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Piszifaktoria ideien Laborategia.

Duration: 45 minutes.

The year 2031. Due to the strong Omega variant of Covid, we have been confined to our homes for ten years.

Now it’s time to go back to the streets. But fear reigns. The sky is cloudy.

And the rain is announced?

How much has our city changed?

And what about us?

A cargo de la empresa Piszifaktoria ideien Laborategia.

Duración: 45 minutos.

Año 2031. Debido a la fuerte variante Omega de Covid, llevamos diez años confinados en nuestros hogares.

Ahora es el momento de volver a las calles. Pero hay miedo. El cielo está nublado.

¿Y se pronostica lluvia?

¿Cuánto ha cambiado nuestra ciudad?

¿Y cuánto hemos cambiado nosotros?

Von der Kompanie Piszifaktoria ideien Laborategia.

Dauer: 45 Minuten.

Jahr 2031. Aufgrund der starken Omega-Variante des Covid sind wir seit zehn Jahren an unsere Häuser gebunden.

Nun ist es an der Zeit, auf die Straße zurückzukehren. Aber es herrscht Angst. Der Himmel ist bewölkt.

Regen ist angekündigt?

Wie sehr hat sich unsere Stadt verändert?

Und wir?

