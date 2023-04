Mai du Théâtre – Topa Fronton d’Orio, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Kukai Dantza.

Durée : 30 minutes.

Quatre jeunes se retrouvent sur une place publique. Ça pourrait être n’importe quelle place de nos villes. Les jeunes commencent à danser au rythme d’une musique.

C’est leur moyen d’expression. En effet, grâce à la danse ils sont ce qu’ils sont. Certains sont des danseurs de danses traditionnelles basques. D’autres sont des danseurs de hip-hop. La rue, leur cadre de vie, les unit.

Ce sont des expressions de rue contempo-raines, qui interagissent aujourd’hui dans les places urbaines..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Fronton d’Orio Rue Gastagnalde

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Kukai Dantza.

Duration: 30 minutes.

Four young people meet in a public square. It could be any square in our cities. The young people begin to dance to the rhythm of the music.

This is their way of expression. Indeed, thanks to the dance they are what they are. Some are traditional Basque dancers. Others are hip-hop dancers. The street, their living environment, unites them.

They are contemptible street expressions that interact today in urban squares.

A cargo de la empresa Kukai Dantza.

Duración: 30 minutos.

Cuatro jóvenes se encuentran en una plaza pública. Podría ser cualquier plaza de nuestras ciudades. Los jóvenes empiezan a bailar al ritmo de la música.

Es su forma de expresarse. De hecho, a través de la danza son quienes son. Algunos son bailarines tradicionales vascos. Otros bailan hip-hop. La calle, su entorno vital, les une.

Son despreciables expresiones callejeras que interactúan hoy en las plazas urbanas.

Von der Kukai Dantza Company.

Dauer: 30 Minuten.

Vier Jugendliche treffen sich auf einem öffentlichen Platz. Es könnte ein beliebiger Platz in unseren Städten sein. Die Jugendlichen beginnen im Rhythmus einer Musik zu tanzen.

Das ist ihr Ausdrucksmittel. Denn durch den Tanz sind sie, was sie sind. Einige sind Tänzer traditioneller baskischer Tänze. Andere sind Hip-Hop-Tänzer. Die Straße ist ihr Lebensraum und vereint sie.

Sie sind zeitgenössisch-radikale Straßenausdrücke, die heute auf städtischen Plätzen interagieren.

Mise à jour le 2023-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce