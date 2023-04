Mai du Théâtre – Les Gentils Coquelicots 1, rue des Halles, 27 mai 2023, Hendaye.

Par le Petit Clapotis du Grand Large.

Durée : 1h30.

Le petit Clapotis du grand Large est un éco-manège ludique, festif et poétique qui emmène tout le monde : les parents sur un pédalo et les enfants pour une balade en mer. Batterie légère et accordéon accompagnent en douceur.

Et ça tourne !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

1, rue des Halles Parvis arrière des Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Petit Clapotis du Grand Large.

Duration: 1h30.

Le petit Clapotis du Grand Large is a fun, festive and poetic eco-ride that takes everyone along: parents on a pedal boat and children for a ride on the sea. Light drums and accordion gently accompany the ride.

And it turns!

Por el Petit Clapotis du Grand Large.

Duración: 1h30.

Le petit Clapotis du Grand Large es un divertido, festivo y poético paseo ecológico que lleva a todo el mundo: a los padres en patinete y a los niños de paseo por el mar. Tambores ligeros y acordeón acompañan suavemente el paseo.

¡Y gira!

Von Petit Clapotis du Grand Large.

Dauer: 1,5 Stunden.

Le Petit Clapotis du grand Large ist ein spielerisches, festliches und poetisches Öko-Karussell, das alle mitnimmt: die Eltern auf einem Tretboot und die Kinder auf einer Fahrt auf dem Meer. Leichte Trommeln und Akkordeon begleiten sanft.

Und es dreht sich!

Mise à jour le 2023-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce