Mai du Théâtre – La princesse qui n’aimait pas 1, rue des Halles, 27 mai 2023, Hendaye.

Par la compagnie Barbaque.

Durée : 45 minutes.

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Tout le monde l’affirmait : il fallait la marier !

On fi venir tous les princes… Aucun ne fit battre son coeur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non ?

Le spectacle offre un regard neuf sur nos contes de fées, avec une princesse qui, comme n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie..

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Barbaque.

Duration: 45 minutes.

This is the story of a princess who makes a superb mayonnaise one day. Everybody said it: she had to get married!

All the princes were brought in… None of them made her heart beat. And then, well, she was not going to spend her life waiting for Prince Charming, right?

The show offers a fresh look at our fairy tales, with a princess who, like any other young woman, questions marriage, friendship, love and what she will do with her life.

A cargo de la compañía Barbaque.

Duración: 45 minutos.

Esta es la historia de una princesa que un día hace una mayonesa magnífica. Todo el mundo dijo: ¡tenía que casarse!

Se convocó a todos los príncipes… Ninguno de ellos hizo latir su corazón. Y entonces, bueno, no iba a pasarse la vida esperando al príncipe azul, ¿no?

El espectáculo ofrece una nueva mirada a nuestros cuentos de hadas, con una princesa que, como cualquier otra joven, se cuestiona el matrimonio, la amistad, el amor y lo que hará con su vida.

Von der Barbaque Company.

Dauer: 45 Minuten.

Es ist die Geschichte einer Prinzessin, der eines Tages eine tolle Mayonnaise gelang. Alle waren sich einig: Sie sollte heiraten!

Alle Prinzen wurden herbeigeholt… Keiner ließ ihr Herz höher schlagen. Und schließlich wollte sie nicht ihr ganzes Leben lang auf den Traumprinzen warten, oder?

Das Stück bietet einen neuen Blick auf unsere Märchen, mit einer Prinzessin, die sich wie jede andere junge Frau Gedanken über Ehe, Freundschaft, Liebe und ihr Leben macht.

