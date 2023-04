Mai du Théâtre – Lagunak taldea Allées Gaztelu Zahar, 26 mai 2023, Hendaye.

Lagunak Taldea, c’est un groupe d’amis désirant faire partager leur plaisir de la culture basque en musique grâce à des reprises du répertoire traditionnel..

2023-05-26

Allées Gaztelu Zahar Village Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lagunak Taldea is a group of friends who want to share their pleasure of the Basque culture in music through traditional repertoire.

Lagunak Taldea es un grupo de amigos que quieren compartir el disfrute de la cultura vasca a través de la música, con versiones del repertorio tradicional.

Lagunak Taldea ist eine Gruppe von Freunden, die ihre Freude an der baskischen Kultur in Form von Musik und traditionellen Repertoires mit anderen teilen möchten.

