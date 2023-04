Mai du Théâtre – Barber shop Allées Gaztelu Zahar, 26 mai 2023, Hendaye.

Prenez une rythmique Basse-Batterie-Guitare-Clavier, ajoutez-y

une chanteuse et trois saxs…

Et vous obtenez Le Barber Shop !

Issu des ateliers de Lanetik Egina, cette véritable Groove Machine propose un répertoire s’étendant d’Otis Redding à Rihanna, d’Eddie Floyd à Bruno Mars, d’Aretha Franklin à Amy Winehouse, des Skatalites à Maceo Parker..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Allées Gaztelu Zahar Village Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take a bass-drums-guitar-keyboard rhythm section, add a singer

a female singer and three saxes?

And you get The Barber Shop!

From the workshops of Lanetik Egina, this real Groove Machine offers a repertoire ranging from Otis Redding to Rihanna, from Eddie Floyd to Bruno Mars, from Aretha Franklin to Amy Winehouse, from Skatalites to Maceo Parker.

Coge una sección rítmica de bajo-batería-guitarra-teclado, añade una cantante y tres

una cantante y tres saxos?

¡Y obtienes The Barber Shop!

De los talleres de Lanetik Egina, esta auténtica Groove Machine ofrece un repertorio que va de Otis Redding a Rihanna, de Eddie Floyd a Bruno Mars, de Aretha Franklin a Amy Winehouse, de los Skatalites a Maceo Parker.

Nehmen Sie einen Rhythmus aus Bass, Schlagzeug, Gitarre und Keyboard, fügen Sie hinzu

eine Sängerin und drei Saxophone?

Und schon haben Sie « The Barber Shop »!

Diese Groove Machine, die aus Lanetik Eginas Workshops hervorgegangen ist, bietet ein Repertoire, das von Otis Redding bis Rihanna, von Eddie Floyd bis Bruno Mars, von Aretha Franklin bis Amy Winehouse, von den Skatalites bis Maceo Parker reicht.

Mise à jour le 2023-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce