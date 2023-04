Ciné-goûter en famille : ELKANO et les outils de navigation Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 26 avril 2023, Hendaye.

A l’occasion de la présentation à Asporotsttipi, maison de la Corniche basque au domaine d’Abbadia à Hendaye, de l’exposition « PROXIMITE(S) », nous invitons les familles, parents et enfants à venir à notre rencontre pour une après-midi de découverte de la pratique artistique du land art et tout particulièrement du parcours artistique de Andy Goldsworthy.

Autour du film « Rivers et Tides » du réalisateur Thomas Riedelsheimer (durée : 90 minutes), nous découvrirons la pratique artistique du « Land art » et échangerons avec une médiatrice culturelle du CPIE Littoral au sujet des pratiques artistiques en général..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 17:30:00.

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the presentation of the exhibition « PROXIMITE(S) » at Asporotsttipi, house of the Basque Corniche in the domain of Abbadia in Hendaye, we invite the families, parents and children to come to our meeting for an afternoon of discovery of the artistic practice of the land art and particularly of the artistic course of Andy Goldsworthy.

Around the film « Rivers and Tides » by the director Thomas Riedelsheimer (duration: 90 minutes), we will discover the artistic practice of « Land art » and exchange with a cultural mediator of the CPIE Littoral about artistic practices in general.

Con motivo de la presentación de la exposición « PROXIMITE(S) » en Asporotsttipi, casa de la Corniche Basque en el dominio de Abbadia en Hendaya, invitamos a familias, padres y niños a venir a nuestro encuentro para una tarde de descubrimiento de la práctica artística del land art y en particular de la trayectoria artística de Andy Goldsworthy.

En torno a la película « Ríos y mareas » del director Thomas Riedelsheimer (duración: 90 minutos), descubriremos la práctica artística del « Land art » y debatiremos con un mediador cultural del CPIE Litoral sobre las prácticas artísticas en general.

Anlässlich der Präsentation der Ausstellung « PROXIMITE(S) » in Asporotsttipi, Maison de la Corniche Basque im Domaine d’Abbadia in Hendaye, laden wir Familien, Eltern und Kinder ein, uns an einem Nachmittag zu begegnen, um die künstlerische Praxis der Land Art und insbesondere den künstlerischen Werdegang von Andy Goldsworthy zu entdecken.

Rund um den Film « Rivers et Tides » des Regisseurs Thomas Riedelsheimer (Dauer: 90 Minuten) werden wir die künstlerische Praxis der « Land Art » entdecken und uns mit einer Kulturvermittlerin des CPIE Littoral über künstlerische Praktiken im Allgemeinen austauschen.

