Marche nordique Boulevard de la Baie de Txingudi, 26 avril 2023, Hendaye.

A partir de 15 ans.

Sur réservation.

Prévoir une tenue confortable pour la pratique, une bouteille d’eau.

Bâtons fournis sur place..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 11:15:00. .

Boulevard de la Baie de Txingudi Centre Nautique

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 15 years old.

Subject to reservation.

Provide a comfortable outfit for practice and a bottle of water.

Sticks provided on site.

A partir de 15 años

Con reserva.

Ab 15 Jahren.

Mit Reservierung.

Bequeme Kleidung und eine Flasche Wasser mitbringen.

Stöcke werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-03-14 par Hendaye Tourisme & Commerce