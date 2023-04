Forum de l’emploi 13 rue Bigarena, 20 avril 2023, Hendaye.

Le forum de l’emploi 2022 est organisé par le centre d’appui d’Hendaye – dont la Ville d’Hendaye, les entreprises EPTA et SOKOA, en partenariat avec Pôle emploi / Lanbide, la région Nouvelle Aquitaine, et une quinzaine de partenaires.

Ce forum transfrontalier est ouvert à toutes les entreprises industrielle, artisanale ou du secteur du médico social du bassin d’emploi de Txingudi (Hendaye, Urrugne, Biriatou, Pyrénées Atlantiques, et Irun, Fontarrabie, Gipuzkoa) et d’Hegoalde.

Plus de 50 entreprises du territoire..

13 rue Bigarena Gymnase Irandatz

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 2022 employment forum is organized by the Hendaye support center – including the City of Hendaye, the companies EPTA and SOKOA, in partnership with Pôle emploi / Lanbide, the New Aquitaine region, and about fifteen partners.

This cross-border forum is open to all industrial, craft and medical/social sector companies in the Txingudi employment area (Hendaye, Urrugne, Biriatou, Pyrénées Atlantiques, and Irun, Fontarrabie, Gipuzkoa) and Hegoalde.

More than 50 companies in the area.

El Foro del Empleo 2022 está organizado por el Centro de Apoyo de Hendaya, en el que participan la ciudad de Hendaya, las empresas EPTA y SOKOA, en colaboración con Pôle emploi / Lanbide, la región Nouvelle Aquitaine y una quincena de socios.

Este foro transfronterizo está abierto a todas las empresas industriales, artesanales y del sector médico-social de la zona de empleo Txingudi (Hendaya, Urrugne, Biriatou, Pirineos Atlánticos, e Irún, Fontarrabie, Gipuzkoa) y Hegoalde.

Más de 50 empresas en la zona.

Das Beschäftigungsforum 2022 wird vom Stützpunkt Hendaye ? darunter die Stadt Hendaye, die Unternehmen EPTA und SOKOA, in Partnerschaft mit Pôle Emploi / Lanbide, der Region Nouvelle Aquitaine und rund 15 Partnern organisiert.

Dieses grenzüberschreitende Forum steht allen Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Unternehmen aus dem medizinisch-sozialen Bereich des Arbeitsmarktbezirks Txingudi (Hendaye, Urrugne, Biriatou, Pyrénées Atlantiques, und Irun, Fontarrabie, Gipuzkoa) und Hegoalde offen.

Mehr als 50 Unternehmen aus der Region.

Mise à jour le 2023-04-07 par Hendaye Tourisme & Commerce