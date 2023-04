Semaines des Enfants – Jeux Basques Boulevard du Général Leclerc Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Semaines des Enfants – Jeux Basques Boulevard du Général Leclerc, 20 avril 2023, Hendaye. Inscription obligatoire.

De 3 à 12 ans. Découverte des jeux traditionnels basques pour toute la famille ! Jeu de précision, de course, de coopération sous forme de défis adaptés pour tout public : lever de paille, scie de long, course de maïs, lancer de paille, tir à la corde….

2023-04-20

Boulevard du Général Leclerc Rond-Point du Palmier

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For 3-12 years old With registration Para 3-12 años Sobre reserva Eine Anmeldung ist erforderlich.

Von 3 bis 12 Jahren. Entdeckung traditioneller baskischer Spiele für die ganze Familie! Präzisions-, Lauf- und Kooperationsspiele in Form von Herausforderungen, die für alle Altersgruppen geeignet sind: Stroh heben, Langsäge, Maisrennen, Stroh werfen, Seilziehen… Mise à jour le 2023-03-07 par Hendaye Tourisme & Commerce

