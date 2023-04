Visite « Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges » Esplanade basse des Halles Gaztelu, 15 avril 2023, Hendaye.

Gratuit sur réservation.

Face à la baie de Txingudi et Fontarabie, se dressent des vestiges témoins d’une forteresse ayant, dans sa forme définitive, vécu de 1686 à 1793. Un ouvrage militaire qui a eu le mérite de pacifier les passions suscitées par l’utilisation de la Bidassoa, tout en assurant, dans le cadre de la stratégie élaborée par Vauban, sa mission de défense de Bayonne, la clé de l’entrée sud du Royaume de France.

Passion Txingudi, lors d’une visite d’environ une heure, propose d’interpréter ces vestiges, de les replacer dans leur contexte architectural et militaire et de faire revivre cette forteresse à travers des anecdotes tirées de travaux de recherche de toute une équipe..

Esplanade basse des Halles Gaztelu Rue du Vieux Fort

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In front of the bay of Txingudi and Fontarabie, there are traces of a fortress that, in its final form, lived from 1686 to 1793. A military work that had the merit of pacifying the passions caused using the Bidassoa, guaranteeing, within the framework of the strategy developed by Vauban, its defence mission of Bayona, the key to the southern entrance of the Kingdom of France.

Passion Txingudi, during a visit of approximately one hour, proposes to interpret these vestiges, situate them in their architectural and military context and revive this fortress through anecdotes taken from research works of an entire team.

This visit will be in French.

Reservation required.

Frente a la bahía de Txingudi y Fontarabie, se levantan vestigios testigos de una fortaleza que, en su forma definitiva, vivió de 1686 a 1793. Una obra militar que tuvo el mérito de pacificar las pasiones suscitadas por el uso de la Bidassoa, garantizando, en el marco de la estrategia elaborada por Vauban, su misión de defensa de Bayona, la clave de la entrada sur del Reino de Francia.

Passion Txingudi, durante una visita de aproximadamente una hora, propone interpretar estos vestigios, situarlos en su contexto arquitectónico y militar y hacer revivir esta fortaleza a través de anécdotas tomadas de trabajos de investigación de todo un equipo.

Reserva obligatoria.

La visita se hará en francés.

Kostenlos mit Reservierung.

Gegenüber der Bucht von Txingudi und Fontarabie befinden sich die Überreste einer Festung, die in ihrer endgültigen Form von 1686 bis 1793 bestand. Ein militärisches Bauwerk, das die Leidenschaft für die Nutzung des Bidassoa befriedete und gleichzeitig im Rahmen der von Vauban entwickelten Strategie die Aufgabe der Verteidigung von Bayonne, dem Schlüssel zum Südeingang des Königreichs Frankreich, erfüllte.

Passion Txingudi bietet eine einstündige Führung, bei der die Überreste interpretiert, in ihren architektonischen und militärischen Kontext gestellt und die Festung durch Anekdoten aus der Forschungsarbeit eines ganzen Teams wieder zum Leben erweckt werden.

