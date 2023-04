59ème salon des peintres hendayais 119 boulevard de la Mer, 5 avril 2023, Hendaye.

Pour ce 59ème Salon des Peintres Hendayais, les adhérents de l’association Haize Hegoa nous présentent plus d’une centaine d’oeuvres aux formats et techniques variés. Huile,

aquarelle, acrylique, fusain, pastels ou crayons seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public dans cet incontournable rendez-vous pictural fait par et pour les

hendayais.

Chaque année, une œuvre est primée et achetée par la Ville d’Hendaye..

2023-04-05 à ; fin : 2023-04-22 19:00:00. .

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this 59th Salon des Peintres Hendayais, the members of the Haize Hegoa association are presenting more than a hundred works in various formats and techniques. Oil,

watercolor, acrylic, charcoal, pastels or pencils will be on display for the pleasure of the public in this unmissable pictorial event made by and for the people of Hendaye

hendayais.

Each year, a work is awarded and purchased by the City of Hendaye.

Para este 59º Salón de Pintores de Henday, los miembros de la asociación Haize Hegoa presentan más de un centenar de obras en diversos formatos y técnicas. Petróleo,

acuarelas, acrílicos, carboncillos, pasteles o lápices se expondrán para el placer del público en esta cita pictórica ineludible hecha por y para los habitantes de Hendaya

hendayais.

Cada año, una obra de arte es premiada y adquirida por la ciudad de Hendaya.

Salon des Peintres Hendayais präsentieren die Mitglieder des Vereins Haize Hegoa mehr als 100 Werke in verschiedenen Formaten und Techniken. Öl,

aquarell, Acryl, Kohle, Pastell oder Bleistift werden zur Freude des Publikums auf dieser unumgänglichen Veranstaltung von und für Hendayaner gemalt

hendayern.

Jedes Jahr wird ein Werk prämiert und von der Stadt Hendaye gekauft.

