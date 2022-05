Hendaye Fête l’Eté : spectacle pyrotechnique “Belisama”, 10 juillet 2022, .

Hendaye Fête l’Eté : spectacle pyrotechnique “Belisama”

2022-07-10 22:30:00 – 2022-07-10

Durée : 35 minutes.

Frisson, rêve, magie, extase… un voyage onirique au gré des harmonies sonores enveloppantes, des rythmes claniques, des percussions de gong, des jeux de cordes ensorcelants, des vibrations pénétrantes du souffle sans fin du didgeridou…

Un univers fascinant, rempli de mystère, de beauté, de force et de sensualité. Un jeu brillant et inédit de percussions et de rythmes détonants qui vous enivrent.

Entre éclats de flammes, torches de feu et pyrotechnie, les polyrythmies enflammées enjouent le public dans un décor musical et chorégraphie tribal.

