Hendaye Fête l’Eté : « Range ta tête » Hendaye, 10 juillet 2022, Hendaye.

Hendaye Fête l’Eté : « Range ta tête » Parvis des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-07-10 11:30:00 – 2022-07-10 Parvis des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de cirque.

Durée : 45 minutes.

Maïounette est une adolescente comme les autres, à la seule différence qu’elle passe son temps libre perchée sur le trapèze de sa balançoire au lieu de rester allongée sur son lit.

Dans son jardin secret, on trouve une poupée équilibriste facétieuse et fantasque et un playmobil un brin maniaque obnubilé par le lancer de fléchettes et les postures sur la tête.

Hula-hoop, équilibres, portés, corde à sauter, trapèze Washington, danse, trapèze, sans oublier l’humour, sont les ingrédients de ce spectacle dynamique et revitalisant !

Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps.

