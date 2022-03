Hendaye Fête l’Eté : Oxo Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Fête l’Eté : Oxo Hendaye, 12 juillet 2022, Hendaye. Hendaye Fête l’Eté : Oxo Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

2022-07-12 22:30:00 – 2022-07-12 Rue des Orangers Esplanade Bidassoa

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Durée : 25 minutes.

Spectacle pyrotechnique. Seule une potion magique pouvait permettre à ses valeureux guerriers du feu, pourtant rompus à la pratique de tant de disciplines, aussi éclectiques que variées d’aboutir au spectacle Ultime, qui aboutirait, au péril de leur vie, à la parfaite osmose du feu, de la danse et de la pyrotechnie. Comme l’a si bien dit en son temps le célèbre poète et astronome persan du XIIème siècle, Omar Khayyam : “le Vin et la Danse s’enlacent inlassablement, tels deux amants insatiables, autour de l’indomptable Feu du grand banquet de la vie”. C’est ainsi qu’est né ce spectacle, né d’un chaudron, lui-même né d’une grande soif, qui

mêle la danse et la pyrotechnie, sous toutes ses couleurs.

Une bande son métissée de musique du monde accompagne ce spectacle.

Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

