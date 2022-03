Hendaye Fête l’Eté : “Les flammes de Drako” Hendaye, 11 juillet 2022, Hendaye.

Hendaye Fête l’Eté : “Les flammes de Drako” Plage Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye

2022-07-11 22:30:00 – 2022-07-11 Plage Sokoburu Boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Spectacle pyrotechnique.

Durée : 75 minutes.

Par Drakonia Production.

« Il était une fois dans un pays magique nommé Drakonia viivait des enfants qui étaient tous nées de la flamme de leur père, Le légendaire dragon Drako ».

Une voix off nous raconte une belle et magique histoire d’amour, celle entre Lila et Seido. La Flamme de Drako est un spectacle multidisciplinaire plein de magie et fantaisie.

+33 5 59 20 00 34

Hendaye Tourisme

dernière mise à jour : 2022-03-09 par