Hendaye Fête l’Eté : “La Baleine Bleue”, 11 juillet 2022, .

Hendaye Fête l’Eté : “La Baleine Bleue”

2022-07-11 – 2022-07-11

Spectacle de cirque.

Durée : 40 minutes.

Et si on marchait sur la tête ?

Et si on pédalait les jambes en l’air ?

« La baleine volante » est une opportunité de taquiner les normes. Avec la Compagnie RasOTerrA, seul l’imprévu est à prévoir !

Lancé sur un vélo acrobatique au milieu d’une piste de 10m de diamètre en grande proximité avec le public, le trio se joue des codes, des corps et de la gravité, parvenant à donner des ailes aux baleines et à doubler de volume sans prendre de poids.

Succomberez-vous au « balenisme », l’art de l’absurde, de l’anticonformisme et surtout de la fantaisie ?

Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps.

