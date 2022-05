Hendaye Fête l’Eté : “Happiness”

2022-07-12 – 2022-07-12 Spectacle de cirque.

Durée : 30 minutes. Par la compagnie RasOsterrA. Il est possible de traquer le bonheur toute une vie sans jamais l’atteindre. Et pourtant il se trouve à portée de main. Quel est le juste équilibre entre savoir se contenter de ce que l’on a et poursuivre inlassablement ses rêves ? Notre réflexion se transforme en proposition pour savoir affronter les difficultés : un spectacle-instrument pour l’optimisme.

Happiness amène un moment de légèreté et pose aussi l’attention sur comment s’amuser dans la vie ! Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps. Spectacle de cirque.

Happiness amène un moment de légèreté et pose aussi l'attention sur comment s'amuser dans la vie ! Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps.

