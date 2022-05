Hendaye Fête l’Eté : “Caricatos” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Fête l’Eté : “Caricatos” Hendaye, 10 juillet 2022, Hendaye. Hendaye Fête l’Eté : “Caricatos” Placette Croisière Boulevard de la Mer Hendaye

2022-07-10 20:30:00 – 2022-07-10 Placette Croisière Boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Spectacle de théâtre et cirque.

Durée : 50 minutes. Par la compagnie “La Belle Ecole”. Un spectacle poétique, subtil et délicat, axé sur la communication avec le public et improvisé entre deux personnages attachants avec seules armes que leur gestuelle. Cette performance est basée sur l’héritage des grands clowns classiques du cinéma muet, de Buster Keaton à Bill Irwin… 50 minutes de situations absurdes, d’effets visuels et de moments loufoques dominés par la manipulation d’objets et la pantomime. Spectacle de théâtre et cirque.

Placette Croisière Boulevard de la Mer Hendaye

