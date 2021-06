Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Hendaye Fête l’Eté : Baldin Bada Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Fête l’Eté : Baldin Bada Hendaye, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Hendaye. Hendaye Fête l’Eté : Baldin Bada 2021-07-10 11:30:00 – 2021-07-10 Rue des Orangers Esplanade Bidassoa

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Durée : 45 minutes.

Spectacle de cirque. RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Nous allons découvrir les frasques d’une peintre en bâtiment et d’un musicien.

Pour cette peintre singulière, le simple fait de peindre peut devenir une véritable aventure. De plus, voyant le public présent, elle décide que le jour est venu d’oser toutes les idées saugrenues qu’elle a toujours voulu mettre en pratique. Elle est très maladroite, mais sa maladresse la mène à nous montrer sa grande habileté : peindre avec les pieds, faire des équilibres impossibles, chanter dans des positions abracadabrantes… tout ceci accompagné par les mélodies de son compagnon qui sera complice de ses aventures picturales. Une combinaison de cirque, de théâtre, de musique et de peinture, qui ne laissera personne indifférent. Durée : 45 minutes.

Lieu Hendaye Adresse Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Ville Hendaye