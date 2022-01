Hendaye Fête l’Eté : « Arnica 9CH » Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Fête l’Eté : « Arnica 9CH » Hendaye, 10 juillet 2022, Hendaye. Hendaye Fête l’Eté : « Arnica 9CH » Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

2022-07-10 21:00:00 – 2022-07-10 Rue des Orangers Esplanade Bidassoa

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Spectacle de cirque.

Durée : 40 minutes. Arnica 9 CH est un spectacle qui allie le jeu d’acteur et le cirque avec la discipline de l’équiplibre, dans l’univers de la boxe. Le personnage, une boxeuse égocentrique, Mélu Percut, nous conduit dans son monde pour nous parler de ses coups de foudre, de ses coups de poings, de ses chutes et de la manière dont elle est tombée amoureuse. Par ses gestes, ses rires, ses mots et son corps, elle nous livre ses fragilités au fil du spectacle. Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps. Spectacle de cirque.

Rue des Orangers Esplanade Bidassoa Hendaye

