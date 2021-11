Hendaye en Fête Hendaye, 4 décembre 2021, Hendaye.

Hendaye en Fête Hendaye

2021-12-04 – 2022-01-05

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye

Pour la conclure dans les meilleures conditions, Hendaye Commerce et les services municipaux se sont associés pour proposer un programme de festivités tout au long du mois de décembre.

La parade de Noël fera ainsi son grand retour et les animations pour enfants s’enchaîneront pendant les vacances scolaires.

En parallèle, les Halles de Gaztelu confirmeront leur rôle majeur dans le lien social entre générations et quartiers de notre cité. Elles accueilleront un marché de Noël et s’afficheront comme l’épicentre des rendez-vous de cette fin d’année.

Les commerçants, les associations et toutes les forces vives d’Hendaye seront aussi parties prenantes de ces fêtes de Noël…

+33 5 59 20 00 34

Hendaye Commerce

Hendaye

