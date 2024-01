Apprendre à construire son nichoir à pollinisateurs sauvages Route de la Corniche Hendaye, mercredi 7 février 2024.

Apprendre à construire son nichoir à pollinisateurs sauvages Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 14:30:00

fin : 2024-02-07 16:30:00

Dans le cadre de son programme « Accompagnement au changement en faveur des Transitions Environnementales en Nouvelle-Aquitaine », le CPIE accompagne le grand public et l’encourage à passer à l’action concrète en faveur de la biodiversité et de la protection de l’environnement.

Le printemps va arriver, la nature va s’éveiller et les insectes pollinisateurs vont reprendre leurs activités, nous pouvons leur apporter une petite aide….

Seul ou en famille, enfants avec leurs parents bienvenus, venez construire des nichoirs à pollinisateurs, constitués de cavités qui pourront servir aux abeilles solitaires pour y déposer leur œufs.

Vous repartirez avec votre nichoir afin de l’installer dans votre jardin en suivant les conseils techniques d’Aline et de Laure, toutes deux volontaires au CPIE Littoral basque.

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine abbadia.cpie.accueil@hendaye.com



L’événement Apprendre à construire son nichoir à pollinisateurs sauvages Hendaye a été mis à jour le 2024-01-17 par Hendaye Tourisme & Commerce