Hendaia Euskaraz – Nuit de la chouette Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaia Euskaraz – Nuit de la chouette Hendaye, 4 mars 2022, Hendaye. Hendaia Euskaraz – Nuit de la chouette Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-03-04 19:30:00 – 2022-03-04 21:00:00 Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Venez bousculer vos habitudes lors d’une sortie nocturne bilingue sur la corniche basque afin d’apprendre à mieux connaître les rapaces nocturnes grâce aux chants et aux cris de ces animaux, mal connus et souvent mal aimés. Nous nous plongerons dans cette ambiance nocturne. Un atelier dissection de pelotes de réjections sera également proposé afin de mieux connaître le régime alimentaire de ces oiseaux. Rejoignez nous et venez partager un moment inoubliable et convivial sur la corniche basquec! Inscriptions au plus tard la veille. Venez bousculer vos habitudes lors d’une sortie nocturne bilingue sur la corniche basque afin d’apprendre à mieux connaître les rapaces nocturnes grâce aux chants et aux cris de ces animaux, mal connus et souvent mal aimés. Nous nous plongerons dans cette ambiance nocturne. Un atelier dissection de pelotes de réjections sera également proposé afin de mieux connaître le régime alimentaire de ces oiseaux. Rejoignez nous et venez partager un moment inoubliable et convivial sur la corniche basquec! Inscriptions au plus tard la veille. +33 5 59 74 16 18 Venez bousculer vos habitudes lors d’une sortie nocturne bilingue sur la corniche basque afin d’apprendre à mieux connaître les rapaces nocturnes grâce aux chants et aux cris de ces animaux, mal connus et souvent mal aimés. Nous nous plongerons dans cette ambiance nocturne. Un atelier dissection de pelotes de réjections sera également proposé afin de mieux connaître le régime alimentaire de ces oiseaux. Rejoignez nous et venez partager un moment inoubliable et convivial sur la corniche basquec! Inscriptions au plus tard la veille. Jean-Pol GRANDMONT

