L'association Bi'Arte vous donne rendez-vous à Borderline Fabrika pour une conférence contée en langue basque, avec traduction simultanée en français. Incroyable ! Vraiment ? La mythologie basque n'est pas un truc passéiste ! Ça peut nous servir à changer notre vision du monde !?!? Inouï ! Comme ça, la représentation du monde qu'est la mythologie basque pourrait avoir un écho dans la vision écoféministe ? Pas possible ! Se pourrait-il que des visions qui paraissent si éloignées l'une de l'autre aient des points communs ? Extraordinaire ! Au fait, la mythologie basque, c'est comment ? Et l'écoféminisme, c'est quoi ? Intéressant… Venez, et on en parle !!!! Pass vaccinal obligatoire.

