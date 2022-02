Hendaia Euskaraz – Fête du Printemps Hendaye, 3 avril 2022, Hendaye.

Hendaia Euskaraz – Fête du Printemps Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye

2022-04-03 11:00:00 – 2022-04-03 Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

La célèbre troupe de clowns Pirritx, Porrotx eta Marimotots présentera son nouveau spectacle « Kuikui » dans le cadre de Hendaia Euskaraz.

Ce spectacle en faveur du comité d’intégration de Seaska pour l’accueil des enfants handicapés à l’école est organisé par l’association Akelarre.

Cette année, les clowns ont voulu renouer avec le thème de la langue basque, dans le but de retrouver des espaces pour la langue de nos ancêtres.

Nous avons rêvé que nous étions des oiseaux, et nous avons dit cui cui au monde. Certains coucou, d’autres piou piou… et le corbeau CROAAA! Mais nous, cui cui, c’est Marimotots qui nous a appris. Car c’est elle qui va montrer à Pirritx et Porrotx comment voir le monde comme les oiseaux. Nous verrons les océans pleins de plastique à travers les yeux du petit Txo Mikmak, de la baleine et du pingouin qui vole sous les eaux.

+33 5 59 20 66 10

