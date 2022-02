Hendaia Euskaraz – Féminisme et Euskara à la croisée des chemins Hendaye, 9 mars 2022, Hendaye.

Hendaia Euskaraz – Féminisme et Euskara à la croisée des chemins Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-03-09 18:30:00 – 2022-03-09 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de Hendaia Euskaraz et à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville d’Hendaye et Eusko Ikaskuntza invitent Lorea Agirre Dorronsoro et Idurre Eskisabel Larrañaga aux Halles de Gaztelu, pour une conférence en langue basque, avec traduction simultanée en français.

La normalisation de l’euskara et l’égalité des genres sont deux processus personnels, sociaux et politiques qui présentent de nombreuses similitudes. Le locuteur basque et la femme sont dans la subordination. Les méthodes de domination sont les mêmes, et par conséquent, le partage des discours et des pratiques pour lutter contre la subordination peut être utile. Les deux processus, parce qu’ils sont sociaux et politiques, sont étroitement liés à la justice sociale et à la démocratisation.

Gratuit, pass vaccinal obligatoire.

Dans le cadre de Hendaia Euskaraz et à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville d’Hendaye et Eusko Ikaskuntza invitent Lorea Agirre Dorronsoro et Idurre Eskisabel Larrañaga aux Halles de Gaztelu, pour une conférence en langue basque, avec traduction simultanée en français.

La normalisation de l’euskara et l’égalité des genres sont deux processus personnels, sociaux et politiques qui présentent de nombreuses similitudes. Le locuteur basque et la femme sont dans la subordination. Les méthodes de domination sont les mêmes, et par conséquent, le partage des discours et des pratiques pour lutter contre la subordination peut être utile. Les deux processus, parce qu’ils sont sociaux et politiques, sont étroitement liés à la justice sociale et à la démocratisation.

Gratuit, pass vaccinal obligatoire.

+33 5 59 48 23 10

Dans le cadre de Hendaia Euskaraz et à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville d’Hendaye et Eusko Ikaskuntza invitent Lorea Agirre Dorronsoro et Idurre Eskisabel Larrañaga aux Halles de Gaztelu, pour une conférence en langue basque, avec traduction simultanée en français.

La normalisation de l’euskara et l’égalité des genres sont deux processus personnels, sociaux et politiques qui présentent de nombreuses similitudes. Le locuteur basque et la femme sont dans la subordination. Les méthodes de domination sont les mêmes, et par conséquent, le partage des discours et des pratiques pour lutter contre la subordination peut être utile. Les deux processus, parce qu’ils sont sociaux et politiques, sont étroitement liés à la justice sociale et à la démocratisation.

Gratuit, pass vaccinal obligatoire.

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

dernière mise à jour : 2022-02-21 par