L'équipe du Cinéma Les Variétés vous propose la projection du film de Lander Garro « Tipularen Sehaska Kanta », suivie d'une rencontre avec le réalisateur (en basque avec traduction simultanée en français). « Tipularen sehaska kanta » (La berceuse de l'oignon) reprend le titre du poème « Nanas de la cebolla » de Miguel Hernandéz, poète républicain mort de tuberculose en 1942 dans les prisons franquistes. Ce film parle, à partir de ce poème, de la maladie en prison, de l'impossibilité des prisonniers à accéder aux soins et des conséquences irrémédiables que cela peut engendrer.

