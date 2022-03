HEN Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 8 EUR 8 22 Récit musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou de la scène performative queer actuelle.

Deux musiciens au son très pop expérimental proche de celui de Björk (violoncelle électroacoustique et percussions) accompagnent HEN dans son show déjanté et insolent. Spectacle accueilli avec Marionnettissimo

Johanny Bert / Théâtre de Romette

C’est avec humour et dérision et au travers de ses chansons que HEN se raconte dans un récit musical.

