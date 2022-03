HEN Théâtre Sorano, 20 avril 2022, Toulouse.

### Cabaret marionnettique Queer _**Spectacle accueilli avec Marionnettissimo**_ HEN (que l’on peut prononcer Heune) est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 2015 permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme. HEN est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté. HEN est une créature chimérique qui peut muer, grâce à un corps pouvant se transformer, se mélanger avec sarcasme et ironie au gré de ses envies. C’est avec humour et dérision et au travers de ses chansons – pour la plupart originales, de ses identités multiples, que HEN se raconte dans un récit musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou de la scène performative queer actuelle. Deux musiciens au son très pop expérimental proche de celui de Björk (violoncelle électroacoustique et percussions) accompagnent HEN dans son show déjanté et insolent. Laissez derrière vous morosité et « normalité » et devenez fan de HEN. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/hen-2/2022-04-20/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 20, 21 & 22 avril à 20h * Durée : 1h15 environ * À partir de 14 ans

