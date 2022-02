Hen Ifs, 22 février 2022, Ifs.

Hen Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

2022-02-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-22 20:45:00 20:45:00 Square Niederwerrn Le Sablier

Ifs Calvados Ifs

HEN est un pronom suédois permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme.

HEN est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté. HEN est une créature chimérique qui peut muer, grâce à un corps pouvant se transformer, se mélanger avec sarcasme et ironie au gré de ses envies. C’est avec humour et dérision et au travers de ses chansons pour la plupart originales, que HEN se raconte dans un récit musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou de la scène performative queer actuelle. Deux musiciens accompagnent HEN dans son cabaret déjanté, champêtre et insolent. Fruit d’une recherche sur les questions d’identité, de genre, et sur les origines d’un théâtre de marionnette subversif, cette création est comme son personnage : hors norme et incontournable. Spectacle de marionnette et de musique live conseillé à partir de 14 ans.

HEN est un pronom suédois permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme.

HEN est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec…

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

HEN est un pronom suédois permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme.

HEN est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté. HEN est une créature chimérique qui peut muer, grâce à un corps pouvant se transformer, se mélanger avec sarcasme et ironie au gré de ses envies. C’est avec humour et dérision et au travers de ses chansons pour la plupart originales, que HEN se raconte dans un récit musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou de la scène performative queer actuelle. Deux musiciens accompagnent HEN dans son cabaret déjanté, champêtre et insolent. Fruit d’une recherche sur les questions d’identité, de genre, et sur les origines d’un théâtre de marionnette subversif, cette création est comme son personnage : hors norme et incontournable. Spectacle de marionnette et de musique live conseillé à partir de 14 ans.

Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

dernière mise à jour : 2022-01-02 par